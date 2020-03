Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido, esta manhã, quando se encontrava a trabalhar no Caniçal.

Segundo foi possível apurar, a rampa que faz descer os contentores caiu-lhe em cima do pé, tendo o trabalhador ficado com um hematoma no membro inferior.

O homem foi assistido no local pelos Bombeiros Municipais de Machico e de seguida transportado para o Centro de Saúde de Machico. Posteriormente foi levado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.