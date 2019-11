Um homem ficou ferido esta manhã, na sequência de um acidente de trabalho na zona da Ribeira da Madalena, na Ponta do Sol. O trabalhador queixava-se de uma perna e foi assistido no local pelos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol que o transportaram para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A PSP também esteve presente.