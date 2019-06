Um homem, cuja idade não foi possível apurar, sofreu esta manhã um acidente de trabalho na Rua Campo do Marítimo, no Funchal. A vítima encontrava-se a trabalhar com um vidro que lhe caiu em cima, provocando-lhe cortes nas pernas e nos braços.

O trabalhador foi socorrido no local pelos Bombeiros Sapadores do Funchal e, de seguida, foi transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento.