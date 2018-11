Um indivíduo de 58 anos sofreu esta tarde um acidente de trabalho, em São Jorge. O homem estava a trabalhar numa quinta e caiu de um andaime com uma altura aproximada a dois metros.

Com um corte no couro cabeludo e alguma sonolência, o trabalhador foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Santana. A vítima foi posteriormente transportada de ambulância para o Centro de Saúde de Santana e, de seguida, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.