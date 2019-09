‘Toque’ entre dois carros ‘fechou’ a faixa de rodagem mais larga na Rua dos Ferreiros

Apenas algumas amolgadelas - além do bloqueio da via ao trânsito - foi o resultado de um toque entre dois veículos ocorrido ao final desta manhã na Rua do Ferreiros, entre a Rua Francisco Franco Escultor e a Rua do Marquês do Funchal.

Uma das viaturas envolvidas no choque estaria a sair da área de parqueamento perpendicular à via, situada junto à ala lateral do Palácio da Justiça, enquanto o outro carro ocupava uma das filas da faixa de rodagem (direita). O embate acabou por congestionar o trânsito naquela artéria (em direcção à Praça do Município) uma vez que a posição dos carros envolvidos – um na fila da direita, outro atravessado (saía do estacionamento) ocuparam a faixa de rodagem até que as viaturas fossem retiradas da posição de colisão.

O acidente só não causou maior perturbação porque o trânsito que descia a Rua dos Ferreiros foi ‘desviado’ pelo arruamento nas traseiras do Palácio da Justiça.