Um homem com cerca de 50 anos sofreu ontem à noite ferimentos de alguma gravidade, na sequência de um tiro com uma arma, no Monte.

Segundo foi possível apurar, o homem atirou contra si próprio e ficou ferido na cabeça. Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados para o sucedido e deslocaram-se ao local para prestar socorro.

A vítima foi posteriormente transportada para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.