Um recluso com cerca de 30 anos ter-se-á tentado suicidar dentro da cela, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, no final da tarde de ontem.

Segundo foi possível apurar, trata-se de um dos reclusos que chegou à Madeira recentemente, que foi transferido de uma prisão do continente.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram chamados ao local e, por precaução, transportaram o homem ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.