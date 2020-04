Tentativa de assalto frustrada à Casa do Povo de Santo António

O final da noite de terça-feira para quarta-feira foi marcado por uma tentativa, frustrada, de assalto à Casa do Povo de Santo António, que fica nas imediações da igreja paroquial desta freguesia do Funchal.

Ao que tudo indica, segundo testemunho relatado ao DIÁRIO, a PSP já foi alertada para a ocorrência, pelo que estará actualmente a recolher meios de prova com vista a chegar ao possível ou possíveis meliantes, tendo também sido pedido que fizessem mais rondas à noite.

Ainda assim, segundo nos confirmaram, a tentativa de intrusão acabou mesmo por ser apenas isso, com alguns danos na porta do edifício, sem registo de estar a faltar qualquer conteúdo.

Refira-se que é na cozinha deste edifício que, desde o fim do mês passado e início de Abril, têm decorrido as operações de confecção de alimentos da iniciativa ‘Hotelaria Madeirense ajuda a nossa ilha”, bem como é sede do projecto SOS Afecto da referida Casa do Povo, criada precisamente com o intuito de ajudar idosos da freguesia.

Ao DIÁRIO foi pedido aos vizinhos e moradores da zona para “deitarem o olho” também ao espaço, uma vez que há muita ajuda de toda a região armazenada para o objectivo a que se propuseram os promotores durante a vigência do estado de emergência devido à pandemia da covid-19. “São doações de toda a gente da Madeira e é um crime estarmos a passar, agora, por isto”, contou um dos responsáveis.