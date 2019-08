Tentaram assaltar, esta manhã, o banco Santander Totta, no Caniçal. O balcão está encerrado neste momento e, segundo o DIÁRIO apurou, a Polícia de Segurança Pública e a Polícia Judiciária já estão no local.

As primeiras informações indicavam que o suspeito do crime teria sido detido, mas afinal o homem está em fuga.

As autoridades estão no local a analisar as imagens da câmara de videovigilância.