Temperatura já ultrapassou os 27 graus no Lugar de Baixo

Além de ser a localidade mais quente da Região nesta quinta-feira, a temperatura no Lugar de Baixo, Ponta do Sol, poderá superar o recorde atingido ontem (27,3 C), já que ao meio-dia de hoje a temperatura do ar registada naquela soalheira localidade era já de 27,1 C.

Altas são também as temperaturas registadas ao final da manhã no Funchal (25,9 C no Lido e 25,5 C no Observatório) e em São Vicente (25,3 C).

Temperaturas que contrastam, e muito, com o que é sentido nas zonas altas, em particular no Pico do Areeiro onde a temperatura do ar ao meio-dia ficava-se pelos 11,6 C.