Um carro, um táxi, incendiou-se cerca das 13.20 horas perto do campo de golfe do Santo da Serra, confirmou uma fonte dos Bombeiros Municipais de Santa Cruz que foram mobilizados para o local com duas viaturas, uma delas uma ambulância auxiliados por cinco elementos. Segundo a mesma fonte o fogo foi rapidamente extinto pelo condutor e por um trabalhador do hotel da localidade, ainda assim o aparato gerou curiosidade dos automobilistas que ali transitavam.