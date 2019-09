TAP cancelou voo para a Madeira

O último voo previsto chegar ainda hoje ao Funchal (23h45), proveniente de Lisboa, o voo TP 1691, que seria operado por um Airbus A319, foi cancelado, de acordo com a informação na página da ANA relativa ao movimento no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo.

Este é o segundo voo com destino à Madeira que foi cancelado esta quinta-feira, depois do mesmo acontecer com o A320 que viria a aterrar de emergência em Porto Santo ao final da tarde, depois de duas tentativas falhadas de aproximação à pista em Santa Cruz.

Curiosamente, pelo menos para já, este último cancelamento parece não afectar as próximas partidas do Funchal operadas pela TAP, a acontecer entre o final da madrugada e início da manhã desta sexta-feira.

O mesmo já não aconteceu ao final da tarde, com o avião retido em Porto Santo com ‘problemas técnicos’ a motivar também o cancelamento da viagem de regresso a Lisboa.

Contas feitas, o movimento aéreo hoje programado para o Aeroporto da Madeira, acaba com três voos cancelados (duas chegadas, uma partida) e outros constrangimentos à chegada enfrentados por outras aeronaves.

Ainda esta noite estão previstas chegadas à Madeira dos últimos voos do dia provenientes do Porto (já partiu e tem chegada apontada para as 23h40) e de Lisboa (às 00h55).