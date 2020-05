Tablet para crianças representa risco químico

A ARAE alerta os potenciais consumidores na Região Autónoma da Madeira para a não utilização de um tablet de brincar, vendido através da plataforma online ‘Amazon’.

Segundo a ARAE, o brinquedo, com a designação ‘Tablet para escrever com ecrã LCD, que inclui uma capa protectora cor de laranja’, representa um potencial risco químico, após ter sido detectado durante os testes de segurança a presença de pilhas redondas de lítio que se destacam facilmente do artigo podendo ser ingeridas acidentalmente pela criança.

“Nesta circunstância, a libertação dos compostos de hidróxido, presentes nas pilhas podem provocar queimaduras graves no trato gastrointestinal inferior da criança”, explica.