O jovem de 23 anos, residente no Bairro da Nogueira, na Camacha, suspeito de matar um homem de 61 anos, no passado dia 7 de Maio, na Rua da Olaria, no Caniço, já deu entrada no Tribunal do Funchal para primeiro interrogatório judicial.

Veja o vídeo registado pelo DIÁRIO.