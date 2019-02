O homem de 34 anos que foi detido pela Polícia Judiciária por ser suspeito de atear fogo no antigo prédio da Insular de Moinhos, no Largo do Pelourinho, foi hoje presente a Tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coacção.

O juiz determinou que o arguido vai aguardar o desenrolar do inquérito em liberdade sob o Termo de Identidade e Residência, a medida de coacção mais baixa prevista na lei.

Está também sujeito a apresentações periódicas duas vezes por semana na Esquadra da Polícia de Segurança Pública e a um tratamento de dependência de produtos estupefacientes.

Neste interrogatório, que começou às 16h30 e terminou às 18h10, o homem ficou indiciado pelo crime de incêndio, explosões e outras condutas perigosas.