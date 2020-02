Suspeito de abusar de menina de 11 anos fica em prisão preventiva

O indivíduo de 28 anos que foi detido pela Polícia Judiciária depois de abusar sexualmente de uma menina de 11 anos, no Funchal, vai aguardar os próximos passos do inquérito em prisão preventiva, eventualmente até ao julgamento.

A medida de coacção foi decretada esta tarde, depois do arguido ter sido ouvido em primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, entre as 18h15 e as 19h10, onde ficou indiciado pelo crime de violação agravada.

Tal como o DIÁRIO noticiou, o suspeito utilizou as redes sociais para atrair a criança e, através de um perfil falso, fez-se passar por um adolescente, atraindo-a até uma casa devoluta na Rua dos Ilhéus.

Foi aí que a menina se deparou com o indivíduo que, através de violência, abusou dela sexualmente, contra a sua vontade.