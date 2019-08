Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram chamados esta tarde, cerca das 16 horas, a uma unidade hoteleira da cidade para socorrer uma cidadã estrangeira depois desta ter sofrido uma queda e apresentar suspeita de fractura do joelho e um corte profundo na zona do couro cabeludo.

A turista de 61 anos, cuja nacionalidade não se conseguiu apurar, foi assistida no local e depois transportada ao hospital dr. Nélio Mendonça para posterior tratamento exames e tratamento médico.