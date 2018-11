Suspeita de fogo posto deixa viatura policial parcialmente carbonizada na Ponta do Sol

A Polícia já abriu um inquérito para apurar a autoria de um crime de fogo posto que deixou uma viatura policial todo-o-terreno parcialmente carbonizada, na manhã desta terça-feira, num quadro que indicia retaliação contra a actuação daquela força de segurança.

O veículo policial apresenta prejuízos na carroçaria do Land Rover, curiosamente estacionada a escassos metros da entrada da esquadra da PSP da Ponta do Sol, configurando um crime contra o património do Estado que segue os respectivos trâmites legais.