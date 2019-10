O presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, Manuel Filipe, e a secretária regional do Ambiente, Susana Prada já estão a caminho do Caldeirão Verde, local onde esta tarde ocorreu uma derrocada que deixou pelo menos duas pessoas soterradas.

Segundo foi possível apurar, houve testemunhas que garantiram que uma das vítimas ficou sem um braço.

Desconhece-se, para já, mais pormenores sobre este caso.