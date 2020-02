Esta manhã surgiram dois fogos em mato no concelho de Machico.

O primeiro deflagrou na zona da Bemposta, por volta das 11 horas, e consumiu acácias. Foi extinto por quatro elementos dos Bombeiros Municipais de Machico com uma viatura pesada de combate a incêndios e outra ligeira. Logo de seguida, a mesma corporação foi chamada a combater outro incêndio que deflagrou em eucaliptos, no Caminho do Arrebentão, na Ribeira de Machico.

O fogo foi apagado por três bombeiros.