Substituição de redes de água condiciona trânsito na zona da Casa Branca, Funchal

Tal como tinha anunciado a Câmara Municipal do Funchal, iniciaram-se ontem os trabalhos de substituição de redes de água na zona da Casa Branca, no Funchal. No entanto, as alterações implementadas na circulação rodoviária têm criado algum constrangimento no trânsito.

De recordar que, nesta primeira fase, está interrompida a Rua da Casa Branca, entre a Ladeira da Casa Branca e a rotunda da Rua Dr. Pita. Está condicionada a circulação no sentido oeste-este da Rua João Paulo II, entre a Rua Fundação Zino e a Rua da Casa Branca, com excepção ao acesso a moradores, hotel e obra. As viaturas que circulam no sentido oeste-este da Rua João Paulo II são encaminhadas para a Rua Fundação Zino.