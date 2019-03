Só um dos suspeitos de tráfico de droga fica em preventiva

Um dos indivíduos que foram ontem detidos pela Polícia de Segurança Pública por suspeita de tráfico de droga, numa operação de grande escala realizada em quatro concelhos da Madeira, nomeadamente no Bairro da Palmeira, em Câmara de Lobos, no Bairro da Nogueira, na Camacha, no de Santo Amaro, no Funchal e no concelho de Machico, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Outros três ficaram em liberdade, sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR).

Os arguidos, com idades compreendidas entre os 23 e os 29 anos, foram ontem ouvidos em primeiro interrogatório no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira durante aproximadamente duas horas.

Ficaram indiciados por um crime de tráfico de estupefacientes e um deles também por detenção de arma proibida.

Dos três homens que saíram com TIR, dois ficaram sujeitos a apresentações diárias na Esquadra da PSP e com proibição de contactos com pessoas conotadas com o consumo e tráfico de droga e ainda proibição de frequência de locais conotados com o consumo e tráfico.

O outro ficou com a medida de coacção de apresentação semanal na Polícia.