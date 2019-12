Simulacro ‘pegou fogo’ na cozinha da Escola do Tanque

O aparato de bombeiros ocorrido esta manhã junto à Escola do 1º Ciclo com Pré-Escolar do Tanque, em Santo António, deveu-se a um simulacro levado a cabo pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.

A simulação de fogo na cozinha do estabelecimento escolar motivou o alerta aos bombeiros, que prontamente ocorreram ao local. A simulação serviu não só para testar a capacidade de intervenção da corporação municipal, mas também sensibilizar a comunidade escolar para os procedimentos a ter em caso de incêndio.