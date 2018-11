Um simulacro de incêndio no centro comercial La Vie, no Funchal, está a gerar grande aparato no local.

Várias viaturas dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar trabalhos nesse edifício. No local estão ambulâncias, mas também carros de combate a incêndios.

Ao DIÁRIO já foi confirmado tratar-se apenas de um exercício.