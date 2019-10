Os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses estão a realizar neste momento um simulacro de incêndio no Caminho da Achada, no Largo D. Olga, no Funchal.

O exercício tem por base simular um incêndio nesta zona, do qual resultou um ferido com várias queimaduras.

A PSP também está no local.