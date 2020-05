Semana trágica com três mortes nas estradas da Madeira

Três mortes foi o resultado de dois acidentes de viação ocorridos esta semana nas estradas da Madeira, na última quarta-feira. Uma semana negra que fez aumentar o número de mortes nas estradas neste ano de 2020.

Na última semana ocorreram mais 30 acidentes na Região, que provocaram 8 feridos ligeiros e 2 graves.

Durante este período a PSP deteve também dois indivíduos, no Funchal, por falta de habilitação legal para o efeito e por condução sob o efeito de álcool.

A Polícia de Segurança Pública “aconselha a todos os condutores a prática de uma condução prudente, exortando o cumprimento pelas normas constantes dos normativos legais vigentes, com especial incidência para o respeito pelos limites de velocidade dentro e fora das localidades, limites ao consumo do álcool e substâncias psicotrópicas, utilização dos cintos de segurança e não utilização de telemóveis aquando do exercício da condução automóvel”.