Não há registo de vítimas mortais mas existem seis pessoas feridas, na sequência da derrocada que ocorreu esta tarde no Caldeirão Verde, em Santana.

Segundo foi possível apurar, as vítimas estão a ser assistidas no local. Duas delas encontram-se em estado grave, uma com um traumatismo craniano e outra ficou com a mão amputada.

O Serviço Regional de Protecção Civil encerrou o percurso Queimadas-Caldeirão Verde.