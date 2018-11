Seis detidos pela PJ por tráfico de droga

O Departamento de Investigação Criminal do Funchal da Polícia Judiciária deteve seis pessoas pela prática do crime de tráfico de estupefacientes e apreendeu 12 quilogramas de haxixe, elevadas quantias em dinheiro, uma caçadeira, uma arma de fogo transformada e quatro armas brancas, tudo na sequência de uma investigação que decorria desde o início deste ano. Os detidos são quatro homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 26 e os 33 anos, tendo duas das detenções acontecido em Lisboa em Setembro, duas em Outubro na zona do Funchal e as últimas duas novamente em Lisboa na terça-feira.

Segundo a PJ, todas estas detenções foram efectivadas no âmbito do mesmo inquérito, precedidas de buscas domiciliárias e concretizadas em cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito emitidos pelas autoridades judiciárias.

Presentes a tribunal para interrogatório judicial e aplicação de medidas de coacção, o juís decidiu pela prisão preventiva para quatro dos detidos e apresentações periódicas para os outros dois.