Segurança Social afirma que assalto não afecta o funcionamento dos serviços no Bom Jesus

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, através do seu Gabinete de Comunicação, confirmou que ocorreu um assalto, durante esta madrugada, ao piso 1 e 2 do edifício do Instituto de Segurança Social, situado na Rua do Bom Jesus. Em comunicado, afirma que o funcionamento dos serviços não foram afectados.

“Numa análise preliminar, foram remexidos documentos arquivados em armários e gavetas, havendo para já apenas a suspeita do roubo de uma salva de prata pertencente a uma funcionária”, confirma. Acrescenta ainda que “em dinheiro não houve qualquer roubo, não só por falta de acesso ao cofre, como porque a grande maioria dos pagamentos é efectuada por cheque ou transferência bancária”.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, a “Polícia de Segurança Social esteve no local a recolher informações e indícios”.