Roubaram busto em Campanário

Roubaram o busto em bronze em homenagem ao médio Jordão Faria Paulino que tinha sido instalado há quase 14 anos no miradouro da Rocha – à entrada da estrada de acesso à igreja - nas imediações do Centro Cívico do Campanário.

O desaparecimento foi notado na última quinta-feira, confirmou ao DIÁRIO o presidente da Junta de Freguesia, João Baptista Silva.

Incrédulo com o sucedido, o autarca admite que até possa ter “mais dias” que a imagem tenha sido tirada do pedestal, tendo em conta o “ínfimo” movimento no centro da freguesia nestes tempos de confinamento. Com os principais serviços e estabelecimentos nas proximidades encerrados, não coloca de parte que o desaparecimento possa ter ocorrido há mais tempo.

“Agora resta saber onde pára o busto e se possível quem foi” o autor ou autores da proeza.

Doado por José Gonçalves, antigo presidente da Junta de Freguesia de Campanário, o busto em bronze da autoria do escultor madeirense Ricardo Velosa foi inaugurado no Dia da Freguesia, a 16 de Maio de 2006. Faria no próximo sábado 14 anos que ali permanecia intocável.

Agora sem o busto, resta apenas a placa com a inscrição da ‘Homenagem da Freguesia de Campanário ao médico Dr. Jordão Faria Paulino’, falecido em 2001.