Rita Peixe, a mulher que estava desaparecida há quatro dias e que foi hoje encontrava com vida nos Balcões, tal como o DIÁRIO avançou na edição online, acabou de dar entrada no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

A vítima apresentava algumas escoriações no corpo e sinais de hipotermia, mas estava consciente.

O transporte foi assegurado pelos Bombeiros Voluntários de Santana.