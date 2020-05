Risco elevado de incêndio em Machico e no Porto Santo

O Porto Santo e o concelho de Machico, na Madeira, estão amanhã em risco elevado de incêndio, o terceiro mais gravoso de uma escala de cinco que varia entre risco moderado e o risco máximo.

Nos restantes, excepto Porto Moniz e São Vicente, há risco moderado de incêndio, de acordo com a avaliação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

A Madeira e o Porto Santo continuam também com risco muito elevado de exposição à radiação ultravioleta (UV).

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam que amanhã ambas as regiões estão sob aviso vermelho devido aos índices UV muito elevados (8), o que figura figuram na 4.ª posição de um índice que contempla cinco riscos: baixo (1/2), moderado (3/4/5), elevado (6/7), muito elevado (8/9/10) e extremo (+11).

Óculos de sol com filtro ultravioleta (UV), chapéu, t-shirt, guarda-sol e protector solar são indispensáveis.