O risco de queda de pedras provenientes do talude sobranceiro ao túnel da Praia Formosa levou ao encerramento do mesmo. A decisão foi tomada depois de uma vistoria levada a cabo na manhã deste domingo pela FrenteMar Funchal, Serviço Municipal de Protecção Civil e Bombeiros Sapadores do Funchal.

“A chuva intensa que caiu na última semana na nossa cidade vai mostrando os seus efeitos, provocando algum despendimento de terras, pelo que amanhã de manhã será efectuada uma limpeza neste local, prevendo a reabertura na tarde de segunda-feira”, refere o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, na sua página de Facebook.