Ribeiro transbordou e inundou uma casa no Palheiro Ferreiro

A chuva forte que caiu esta noite com bastante intensidade nas zonas altas fez transbordar um ribeiro e inundou uma habitação, provocando alguns estragos na casa. O caso aconteceu por volta das cinco horas da manhã, na zona do Palheiro Ferreiro, mesmo acima do restaurante ‘Quatro Estações’.

O alerta foi dado aos Bombeiros Municipais de Santa Cruz, que se deslocaram ao local para fazer o reconhecimento da situação. Ao amanhecer foram mobilizadas para o local algumas máquinas para desobstruir o ribeiro e retirar o entulho.

Não houve feridos a registar.