Retomadas buscas para encontrar indivíduo que caiu ao mar no sábado

Ao quarto dia foram retomadas as buscas na costa norte, na tentativa de recuperar o corpo do indivíduo que caiu ao mar no sábado ao fim da tarde, no Seixal, quando estava a pescar.

Ontem, os meios haviam sido reforçados, além da embarcação afecta à Estação de Salvamento do Porto Moniz, o SANAS105, a viatura de emergência do Centro de Salvamento Costeiro de Santa Cruz com o SANAS13, a mota de água do I.S.N., a embarcação Praia Dourada da Polícia Marítima, a PSP e os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz e meios humanos em terra de todas as entidades descritas, contou-se com o auxílio mais ao largo do patrulha Tejo, num dia em que a área de buscas voltou a ser aumentada, fazendo-se agora entre São Vicente e o Porto Moniz, dá conta um comunicado do SANAS.

Esta operação conta com a coordenação do Serviço Regional de Protecção Civil e do MRSC Funchal.