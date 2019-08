Resgate de turista no Cais do Sardinha

Já foi resgatado o turista, de nacionalidade francesa, que tinha sido vítima de queda, na vereda da Ponta de São Lourenço, na zona do Cais do Sardinha.

O homem, de 47 anos, apresentava uma ferida e queixava-se de dores num pé, tendo sido evacuado para receber assistência médica no Centro de Saúde de Machico.

A operação de resgate, por via marítima, foi coordenada pelo Capítão do Porto do Funchal, em colaboração com o Subcentro de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal e o Serviço Regional de Protecção Civil.

Na operação, cumprindo o protocolo estabelecido entre a Marinha e a Associação Madeirense de Socorro no Mar, foi utilizada a embarcação salva-vidas do SANAS.