A Ajuda a Alimentar Cães resgatou um gato com ferimentos graves, durante o dia de ontem, que se encontrava nas imediações do aquário do Porto Moniz.

Segundo a associação, “o animal foi encontrado desidratado, com larvas, anémico, com sarna, cego e com um cheiro insuportável”.

O gato foi transportado para o Hospital Veterinário da Madeira, onde as feridas foram tratadas.

A Ajuda a Alimentar Cães lembra que: “abandonar é matar lentamente”.