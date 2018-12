Recluso encontrado morto na cadeia do Funchal

Um recluso com aproximadamente 35 anos foi encontrado morto, na manhã da passada segunda-feira, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela. O homem, que estava a cumprir pena há sete anos por homicídio, encontrava-se numa cela individual e, segundo apuramos, alegadamente apresentava problemas do foro psicológico, pelo que estava a ser medicado.

A causa da morte é desconhecida. Sabe-se apenas que a Polícia de Segurança Pública esteve no local e tomou conta da ocorrência, assim como o Delegado de Saúde que confirmou o óbito.

O DIÁRIO contactou o Estabelecimento Prisional do Funchal mas não obteve resposta em tempo útil.

Recorde-se que no passado mês de Março um outro recluso, que se encontrava a cumprir pena por violência doméstica, não resistiu a uma paragem cardiorrespiratória e acabou também por falecer na cadeia.