Recluso em parte incerta já foi capturado

O recluso que durante o dia de ontem esteve em parte incerta na Madeira, uma vez que não compareceu no Estabelecimento Prisional do Funchal no prazo estipulado após o gozo de uma licença, já foi encontrado.

O recluso foi capturado por guardas-prisionais na noite de ontem, por volta da meia-noite, quando se encontrava na Zona Velha do Funchal.

Segundo foi possível apurar, o indivíduo, que já é reincidente, não terá explicado o motivo pelo qual não se apresentou na cadeia à hora prevista, que era até às 10h00 deste sábado.

Tal como o DIÁRIO avançou na edição digital, o recluso, natural dos Açores e a cumprir uma pena de prisão pelo crime de tráfico de estupefacientes, teve direito a uma licença jurisdicional para visitar a família na ilha de São Miguel. Entretanto, terá regressado à Madeira mas não se apresentou na cadeia da Cancela na hora estipulada.

A sanção fica à apreciação do Tribunal de Execução de Penas, que foi quem lhe deu a licença para sair. Sabe-se que o recluso estava em regime aberto e que, com isto, fica suspenso de imediato. Ainda lhe faltam 2 a 3 anos para acabar de cumprir a pena.