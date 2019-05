Recluso agredido com vassoura na cadeia do Funchal

Um recluso foi ontem agredido com uma vassoura no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela, e teve de ser assistido no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Segundo o DIÁRIO apurou, tudo começou durante a manhã, com uma troca de palavras ‘azedas’ entre dois reclusos, um madeirense e outro natural dos Açores.

O açoriano terá agarrado no cabo de uma vassoura e atingiu o recluso madeirense com várias pancadas na cabeça, provocando-lhe ferimentos de alguma gravidade.

A vítima, que se encontra a cumprir pena pelo homicídio de um homem em Santa Cruz, regressou mais tarde à cela de habitação.

Contactado pelo DIÁRIO, a Direcção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais confirmou que no dia 28 de Maio, no Estabelecimento Prisional do Funchal, verificou-se um desentendimento entre dois reclusos, mas garantiu que “o caso foi imediatamente sanado pelos elementos da vigilância presentes” e que “deste desentendimento não resultaram quaisquer ferimentos quer nos reclusos, quer nos elementos da vigilância”.