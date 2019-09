Reacendimentos obrigam a presença de meios na Santa do Porto Moniz

O trabalho de rescaldo do incêndio na Santa do Porto Moniz não tem dado descanso aos Bombeiros Voluntários de São Vicente e do Porto Moniz e aos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que continuam atentos e a apagar reacendimentos que se têm verificado no terreno desde ontem.

As duas corporações continuam presentes com vários meios neste fogo que deflagrou na noite de terça-feira. O aumento da temperatura previsto para hoje poderá complicar as operações.