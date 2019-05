O fogo que deflagrou ontem à tarde no Campanário, na Estrada Comandante Camacho de Freitas, reacendeu há instantes.

O alerta foi dado aos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que se deslocaram ao local com uma viatura pesada de combate a incêndios. As chamas estão a ser extintas por quatro bombeiros.