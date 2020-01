Os Bombeiros Municipais de Machico foram há instantes chamados ao Lombo das Faias, no Santo da Serra, devido a um reacendimento.

Isto depois desta corporação de bombeiros estar durante a madrugada nesta mesma zona a combater um fogo que deflagrou entre as 2 e as 4h30. No local estiveram cinco elementos com duas viaturas de combate a incêndios, uma ligeira e outra pesada.