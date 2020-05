Razões médicas motivam resgate de tripulante de embarcação de pesca no Funchal

Um homem de 40 anos, que se encontrava a bordo da embarcação de pesca ‘Autonomia, que navegava a 50 milhas náuticas do Funchal, foi resgatado pela Marinha Portuguesa, por apresentar fortes dores abdominais e enjoos.

O alerta chegou ao Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal pelas 8h30, através de contacto telefónico da embarcação, tendo sido o homem avaliado pelo Centro de Orientação de Doentes urgentes no Mar.

Assim, foi accionado o salva-vidas do Instituto de Socorros a Náufragos UAM - SV CHAGAS, que desembarcou o tripulante pelas 14h60, na marina do Funchal. No local já aguardava uma ambulância doss Bombeirtos Voluntários Madeirenses, que transportou a vítima para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.