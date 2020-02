Rapaz desaparecido em Câmara de Lobos

Um rapaz de 28 anos encontra-se desaparecido desde a passada segunda-feira, em Câmara de Lobos.

Patrício Melim, residente no Ribeiro Real, saiu de casa para ir trabalhar e nunca mais foi visto.

A família, que está “desesperada”, pede a quem o encontrar para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública pois “ele não atende o telemóvel nem está em casa de nenhum amigo ou familiar”.

Segundo relataram ao DIÁRIO, o rapaz saiu de casa com a roupa do trabalho e com a mochila do almoço. Deixou os documentos em casa, mas levou troco para o café e o telemóvel.

A família diz já ter entrado em contacto com os colegas de trabalho, que garantiram que ele não compareceu no local de trabalho. Disseram também que já realizaram buscas nas redondezas, mas que “não há sinal dele em lado nenhum”.

“Estamos desesperadas, a minha mãe está à base de calmantes e já não sabemos mais o que fazer para encontrá-lo”, admitiu a irmã, garantindo que “o Patrício é um rapaz tímido, boa pessoa e que nunca se mete em confusões”.