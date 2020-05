Rajadas ultrapassaram os 100 km/h no Areeiro

As previsões para vento forte confirmaram-se, com rajadas que ultrapassaram os 100 km/h no Chão do Areeiro.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, até às 12 horas de hoje, na Ponta de São Jorge o vento atingiu os 98 km/h, 95 km/h no Caniçal, 85 km/h no Porto Santo, 84 km/h no Pico Alto e 81 km/h na Ponta do Pargo.

De acordo com o IPMA, a Costa Norte da Madeira e as Regiões Montanhosas e o Porto Santo estão sob aviso amarelo para o vento até às 00h00 de sexta-feira, com rajadas que podem atingir os 75 km/h e os 100 km/h nas regiões montanhosas.

O aviso amarelo para a agitação marítima também se mantém até às 9 horas desta sexta-feira, para a Costa Norte da Madeira e Porto Santo, com ondas que podem atingir os 4 a 5 metros.