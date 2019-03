Rajadas no ‘amarelo’ colocam avião em espera no ar

Embora o aviso amarelo para o vento forte (rajadas até 100 km/h) previsto para hoje tenha sido emitido para as regiões montanhosas e válido a partir do meio-dia e até às 3 horas da próxima madrugada, já esta manhã há registo de vento com intensidade de nível amarelo junto à orla costeira. Verificou-se no Caniçal e foi registado pela estação automática do IPMA localizada na Ponta de São Lourenço, tendo a rajada máxima atingido os 73 km/h, por volta das 10:50.

Há contudo registo de rajada mais forte (75 km/h) sentida no Lombo da Terça, nas Achadas da Cruz.

Particularmente significativa tem sido também a intensidade do vento que na última hora tem ‘soprado’ junto do Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, havendo já registo de rajada de 68 km/h junto à pista.

Nos últimos minutos um avião da Norwegian, proveniente de Copenhaga, Dinamarca, tem estado em espera ‘aos círculos’ ao largo da costa Norte da Madeira. É o primeiro movimento aéreo do dia a ser afectado pelas condições atmosféricas adversas no extremo Leste da Madeira.