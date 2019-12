Queimada não autorizada propagou-se a armazém em Câmara de Lobos

Um incêndio consumiu hoje vários materiais inflamáveis de um armazém situado na Estrada João Gonçalves Zarco, mais precisamente numa zona conhecida por Ribeira do Inferno, em Câmara de Lobos.

Tudo começou com uma queimada não autorizada que rapidamente se propagou ao armazém. Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram alertados para o fogo e extinguiram as chamas com uma viatura pesada de combate a incêndios.