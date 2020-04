Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram accionados, esta manhã, devido a um queimada que se descontrolou, na Rua da Lombada, em Santa Cruz.

Segundo foi possível apurar, o fogo acabou por ficar restringido ao terreno em que se fazia em queimada. No local estiveram seis operacionais, apoiados por duas viaturas, por volta das 11h50.

As chamas acabaram por ser extintas, com os bombeiros a regressarem ao quartel após o rescaldo do incêndio.