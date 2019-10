Queima de papelão recorrente frustra bombeiros

Tem sido recorrente a saída dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para falsos alarmes provocados pela queima de papelão e plástico por parte de alguns sem-abrigo que pernoitam na zona da ribeira de Santa Luzia junto à subida para o Til, mais precisamente no túnel onde saíam as águas quentes do antigo engenho de açúcar do Hinton, revelou fonte da corporação.

Esta manhã uma equipa voltou a sair para novo falso alarme, estando de volta menos de dez minutos depois. A situação não sendo grave, acaba por ser um desperdício de meios que se repete todas as semanas.